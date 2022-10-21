В Украине – масштабная воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители (карта)

По состоянию на 15.20 21 октября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность – почти на всей территории Украины, кроме Крыма.

Об этом свидетельствует карта тревоги.

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Сначала тревога прозвучала в восточных и южных регионах и довольно быстро распространилась на всю Украину.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность на территории Беларуси, сообщает о взлете истребителей. В 15:08 с аэродрома "Мачулищи" взлетел один белорусский истребитель, а в 15:15 в Солигорске был слышен пролет еще одного самолета.

"15:27 Слоним. Замечены 2 истребителя. Возможно, связано с показательными полетами", — говорится в сообщении.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец призвал соблюдать правила воздушной тревоги, по его информации, высока вероятность ударов с воздуха.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию!

Карта воздушных тревог

Ракетный обстрел Запорожья

Утром 21 октября Россия атаковала ракетами Запорожья. В ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки разрушений подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет, но три человека ранены. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в многоэтажке повреждена газовая система, произошло возгорание. Кроме того, разрушена стена. Также российские оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

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