В Украине – масштабная воздушная тревога: в Сети сообщают о запуске ракет с Черного моря

Призывает украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.

По состоянию на 15.49 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Также читайте Новые средства ПВО для Украины: как Запад поможет защитить небо от ракет

Первоначально тревога была объявлена в южных регионах, но довольно быстро распространились по всей территории Украины.

Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает, что ракеты летят на низкой высоте, чтобы силам ПВО было труднее сбить. Возможное направление – Хмельницкая и Черновицкая области.

Ряд телеграмм-каналов информирует о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. По предварительной информации, известно о четырех ракетах, летящих в направлении запада Украины.

Карта воздушных тревог

Также в Сети публикуют видео, на которых зафиксирован пролет ракет над Одесской и Кировоградской. Направление – западные и центральные области.

Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.

Напомним, что полномасштабная война России против Украины длится уже 229 сутки. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории страны. За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, более 90 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

Читайте также: