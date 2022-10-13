В Украине – масштабная воздушная тревога: в Сети сообщают о запуске ракет с Черного моря

Призывает украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.
По состоянию на 15.49 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Первоначально тревога была объявлена в южных регионах, но довольно быстро распространились по всей территории Украины.
Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает, что ракеты летят на низкой высоте, чтобы силам ПВО было труднее сбить. Возможное направление – Хмельницкая и Черновицкая области.
Ряд телеграмм-каналов информирует о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. По предварительной информации, известно о четырех ракетах, летящих в направлении запада Украины.
Также в Сети публикуют видео, на которых зафиксирован пролет ракет над Одесской и Кировоградской. Направление – западные и центральные области.
Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.
Напомним, что полномасштабная война России против Украины длится уже 229 сутки. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории страны. За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, более 90 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
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