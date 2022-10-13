Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине – масштабная воздушная тревога: в Сети сообщают о запуске ракет с Черного моря

Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине – масштабная воздушная тревога: в Сети сообщают о запуске ракет с Черного моря

Фото: ТСН.ua

Призывает украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.

По состоянию на 15.49 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Первоначально тревога была объявлена в южных регионах, но довольно быстро распространились по всей территории Украины.

Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает, что ракеты летят на низкой высоте, чтобы силам ПВО было труднее сбить. Возможное направление – Хмельницкая и Черновицкая области.

Ряд телеграмм-каналов информирует о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. По предварительной информации, известно о четырех ракетах, летящих в направлении запада Украины.

Карта воздушных тревог / ©
Карта воздушных тревог

Также в Сети публикуют видео, на которых зафиксирован пролет ракет над Одесской и Кировоградской. Направление – западные и центральные области.

Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями.

Напомним, что полномасштабная война России против Украины длится уже 229 сутки. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории страны. За прошедшие сутки, 9 октября, оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, более 90 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация