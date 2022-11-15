В Украине – масштабная воздушная тревога: высокая вероятность запуска ракет

Направляйтесь в укрытия!

В Украине утром во вторник, 15 ноября, объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" южные, центральные и восточные области страны.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытия! СМИ сообщают о высокой вероятности запуска российских ракет.

Напомним, около четырех утра 15 ноября в Запорожье прогремели взрывы. Российская армия ударила по пригороду четырьмя ракетами. Вероятно, оккупанты применили ракеты С-300.

Фото: alerts.in.ua

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