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В Украине – масштабная воздушная тревога: высокая вероятность запуска ракет

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3924
Время на прочтение
1 мин
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В Украине – масштабная воздушная тревога: высокая вероятность запуска ракет

Фото: ТСН.ua

Направляйтесь в укрытия!

В Украине утром во вторник, 15 ноября, объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" южные, центральные и восточные области страны.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытия! СМИ сообщают о высокой вероятности запуска российских ракет.

Напомним, около четырех утра 15 ноября в Запорожье прогремели взрывы. Российская армия ударила по пригороду четырьмя ракетами. Вероятно, оккупанты применили ракеты С-300.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

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Дата публикации
Просмотры
3924
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