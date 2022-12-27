В Украине массово блокируют пророссийские Youtube-каналы и обнаруживают вражеских агитаторов в Сети: что известно

С начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ разоблачили более 1200 агитаторов, распространявших в Сети фейки и российские нарративы. Почти 600 из них уже получили сообщение о подозрении.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"СБУ обнаруживает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения", — сказал Витюк.

Он добавил, что Служба безопасности проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.



"В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией свыше 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины", – сообщил Илья Витюк.

Напомним, украинцев предупредили о том, что в Сети распространяется ложная информация об отмене аварийных отключений света. На самом же деле отказаться от аварийных отключений Украина сможет только после полного прекращения вражеских атак на энергосистему.

А до этого российские пропагандисты распространяли фейки, чтобы убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не стремящиеся по критической инфраструктуре оккупанты, чтобы оставить украинцев зимой без тепла, воды и света.

Тем временем в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 33-летнему мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Борова Изюмского района и агитировав подчиненных поддерживать новую "власть". В частности, он активно участвовал в подготовке к проведению Дня флага РФ.

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