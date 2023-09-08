В Украине мобилизовавшимся студентам предлагают сделать бесплатным обучение

Предложение подали на рассмотрение в Верховную Раду.
В Украине в ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает оплачивать обучение студентам, которые добровольно мобилизовались.
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Как отмечается, инициатива принадлежит нардепу от партии "Слуга народа" Георгию Мазурашу. В прошлом году его признали рекордсменом по количеству представленных законопроектов.
Теперь же нардеп предлагает внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе говорится:
"Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования".
В то же время народный депутат предлагает добавить к законопроекту уточнение:
"Граждане указанных категорий могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".
Предложение только подано для ознакомления.
Напомним, что Украина отреагировала на предложения ООН смягчить санкции против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения.
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