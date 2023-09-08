В Украине мобилизовавшимся студентам предлагают сделать бесплатным обучение

В Украине в ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает оплачивать обучение студентам, которые добровольно мобилизовались.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, инициатива принадлежит нардепу от партии "Слуга народа" Георгию Мазурашу. В прошлом году его признали рекордсменом по количеству представленных законопроектов.

Теперь же нардеп предлагает внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе говорится:

"Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования".

В то же время народный депутат предлагает добавить к законопроекту уточнение:

"Граждане указанных категорий могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".

Предложение только подано для ознакомления.

Напомним, что Украина отреагировала на предложения ООН смягчить санкции против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения.

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