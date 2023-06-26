В Украине мобильные номера защитников, погибших или пропавших без вести, будут резервировать: для чего это нужно

В свободную продажу они не будут поступать через два года. В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

В Украине мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших без вести защитников на два года. До этого обычно через год номер уже поступал в свободную продажу.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как стало известно, мобильные операторы будут резервировать номера украинских защитников, пропавших без вести, на два года.

“Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение “Любимый присоединился к Viber”. Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в течение двух лет”, — рассказал Михаил Федоров.

Чтобы зарезервировать номер, необходимо:

Обратиться в службу поддержки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

Уведомить номер для резерва.

Указать, от кого обращение.

Ожидать SMS с решением.

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Напомним, что на оккупированной части Запорожья школьников заставляют писать письма военным РФ.

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