В Украине модернизированная немецкая ракетная установка IRIS-T уже уничтожает российские цели

В Украине на поле боя уже используется модернизированный зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Установка хорошо показала себя при последних ракетных обстрелах Россией.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Коммандования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Украина в ближайшее время получит новейшую технику, прошедшую модернизацию.

“IRIS-Т – мощный германский комплекс. Таких комплексов нет нигде в мире, а в Украине уже есть. Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить производство, и Украина получила как можно больше этих комплексов для вооружения Воздушных сил ВСУ. Одна из таких систем уже работает”, – подчеркнул Юрий Игнат.

Также он добавил, что результаты работы зенитного комплекса будут переданы немецкой стороне для учета "некоторых моментов и наращивания мощностей".

“Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые немного, но усилят. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная восемью ракетами – это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БПЛА, летящие на нас в последнее время”, — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что в Минобороны представили первые результаты натовской системы учета и контроля логистики LOGFAS.

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