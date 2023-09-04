В Украине могут начать мобилизовывать студентов: появился текст законопроекта (фото)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9672 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который может позволить мобилизовывать студентов старше 30 лет, что получают второе высшее образование.

На сайте Верховной Рады текст законопроекта, предусматривающего отмену отсрочки от мобилизации для студентов, появился 4 сентября. Его авторы предлагают изменить второй и третий абзацы части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Текст законопроекта № 9672

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что он подал в Раду такой законопроект, поскольку, по его мнению, это лишь лазейка для избежания призыва в Вооруженные силы Украины.

Объяснительная записка к законопроекту № 9672

В законопроекте предлагают оставить право на отсрочку только тем студентам, которые получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в определенной законом последовательности. Обучение такие студенты должны начать не позднее года достижения ими 30-летнего возраста.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в прошлом году в учебные заведения было защитано 106 тыс. 771 человека призывного возраста, которые начали получать равнозначный или более низкий уровень образования за уровень образования, полученный ранее.

"Не стал исключением в указанной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще продлится до 30 ноября, уже сейчас по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 тыс. 059 поступающих", — говорится в тексте.

Авторы законопроекта считают, что такая практика уклонения от призыва негативно влияет на уровень нацбезопасности и обороны Украины, деморализует военных, защищающих независимость страны, в том числе обеспечивая соблюдение права на образование военнообязанным, которые уже такое право реализовали, а также компрометирует систему образования в Украине.

Объяснительная записка к законопроекту № 9672

Напомним, в Украине некоторые категории мужчин могут получить повестку повторно – список.

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