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В Украине могут наладить подачу электроэнергии в дома продолжительностью 5-6 часов — Шмыгаль

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Украине могут наладить подачу электроэнергии в дома продолжительностью 5-6 часов — Шмыгаль

Скриншот с видео

В Украине свет могут давать на 5-6 часов в день. Однако ситуация с электроснабжением остается сложной.

В Украине могут наладить подачу электроэнергии в дома продолжительностью 5-6 часов.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация со светом в нашем государстве остается сложной, однако уже есть возможность давать в дома электроэнергию на 5-6 часов.

"Укрэнерго доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить от электростанций в тот или иной регион. Далее уже облэнерго определяет, кого нужно выключить, чтобы соблюдать установленные лимиты. Сейчас перед облэнерго стоят две задачи: не превышать лимитов и минимизировать неравномерное отключение потребителей. Мы не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30 часов, а другие остаются без света круглосуточно", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что в Украине есть разные сценарии блэкаута. И это с учетом того, что РФ ставила перед собой цель обесточить все наше государство еще 10 октября.

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