В Украине могут назвать потери наших военных: Арахамия рассказал о дискуссии

Одна из дискуссий в профильных комитетах касается того, что потери засекречены.

В Украине идет дискуссия относительно того, стоит ли на втором году войны раскрывать потери украинских военных.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть большие вызовы в стране, о которых никто сейчас не говорит, потому что это непопулярно. Например, я в комитете нацбезопасности и обороны, у нас в закрытом режиме мы вызываем Генеральный штаб... слышим информацию. Есть несколько дискуссий в комитете, которые рано или поздно будут выходить в общество», – рассказал Арахамия.

Он также добавил, что одна из дискуссий касается того, что потери засекречены.

“Есть наши коллеги, которые говорят: мы считаем, что надо рассекречивать, потому что два года война, гибнущие граждане Украины должны знать, сколько таких граждан... Это Генеральный штаб засекречивает и рассекречивает, но я не знаю, что правильно, честно говоря. Но дискуссия такова”, — подчеркнул Давид Арахамия.

Напомним, что у оккупантов из-за применения северокорейских снарядов разрывается техника.

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