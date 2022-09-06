В Украине планируют освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детсадов.

В Украине могут освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детских садов.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

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Под освобождение от мобилизации попадают педагоги дошкольных учебных заведений, тренеры заведений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.

В то же время, место работы человека должно быть основным, а работать ему нужно не менее чем на 0,75 ставки.

В настоящее время документ проходит этап рассмотрения.

Напомним, что во Львовской области готовятся к возможному увеличению количества вынужденных переселенцев.

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