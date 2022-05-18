В Украине могут продлить общую мобилизацию: Зеленский внес законопроект в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении срока проведения общей мобилизации из-за войны в стране.

Законопроект №7390 появился на сайте парламента в среду, 18 мая.

Об этом идет речь на сайте парламента.

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"Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" от 18 мая", — говорится в сообщении.

Пока текст документа на сайте ВР отсутствует. Законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение.

Стоит отметить, 24 мая истекает период общей мобилизации, которая была объявлена из-за вторжения РФ. На какой срок ее продлят, пока неизвестно.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока военного положения в Украине.

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