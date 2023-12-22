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Проблема ротации военных: майор запаса предложил вариант

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Проблема ротации военных: майор запаса предложил вариант

ВСУ/фото иллюстративный / Фото: Getty Images

Предлагается отправить воевать правоохранителей.

В Украине предлагают произвести ротацию военных и отправить на фронт людей, работающих в правоохранительных органах.

Об этом в эфире "1+1" рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Поднимается вопрос... о мобилизации людей, работающих в правоохранительных органах. Это может быть полезным, потому что эти люди подготовлены... Может есть смысл их посылать на фронт, а тех людей, которые там уже больше года-полтора, года-почти, воюющие два года, может давать возможность поработать в полиции определенное время”, — сказал Алексей Гетьман.

По его словам, работать в правоохранительные органы могут отправить людей, не имеющих нужного юридического образования.

"Ибо, например, прокуроров невозможно заменить, если у них нет соответствующего образования", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в Раде прокомментировали новый законопроект о мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
1423
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