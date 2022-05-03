В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию

В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию

В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию UNMAS. Международные специалисты помогут лучше подготовить украинских саперов.

ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию. В разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров. Поэтому Украине понадобятся опытные специалисты, ранее задействованные в Сомали, Сирии и Ираке.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что сегодня UNMAS нарабатывает механизмы оказания помощи Украине, ее представители собирают информацию о потребностях на местах, требующих разминирования.

По данным украинской стороны, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров. Поэтому Украине понадобятся опытные специалисты, ранее задействованные в Сомали, Сирии и Ираке.

Стороны договорились скоординировать усилия по скорейшему очищению украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов.

Напомним, что Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе. Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.

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