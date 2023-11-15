В Украине могут сделать ослабление запретов для бизнеса из-за длительных воздушных тревог

В Украине из-за длительных тревог могут сделать ослабление запретов для бизнеса. Речь идет о придании тревогам статуса "оранжевый", "желтый", "красный".

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы понимаем, что решение непростое. Его нужно принимать на самом высоком уровне... Это не первый раз... общество задает те вопросы... относительно того, как правильно маркировать те тревоги, каков уровень опасности... Как это в Европе или в Штатах принято говорить: "оранжевый", "желтый" и так далее. Эти темы сейчас обсуждаются в СМИ... Опасность есть, никуда она девается. Как при угрозе применения баллистики... понятно, что будет объявляться тревога у тех ли? других регионах, куда может достичь баллистика. МиГ-31К может достать в любую точку нашего государства", — подчеркнул Юрий Игнат.

По его личному мнению, сейчас от длительных тревог страдают бизнес, экономика, транспорт и социальная сфера.

"Безусловно, это беспокоит. Поэтому какое решение будет принято высшим руководством государства, то будем его выполнять. Сейчас телеграмм-канал Воздушных сил информирует о том или ином типе угрозы, которая есть. Или это МиГ, это баллистика, или это крылатые ракеты," или дроны", — добавил Игнат.

Напомним, что враг учится дозаправлять истребители в воздухе.

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