В Украине могут создать зоны безопасности вокруг нескольких атомных станций — Бессмертный

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН будет слушаться один из вопросов создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

В Украине могут быть созданы зоны безопасности вокруг Запорожской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

“На заседании Генеральной Ассамблеи ООН будет слушаться один из вопросов создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. И сегодня это уже четвёртое пленарное заседание. Там 178 вопросов. Туда вызвали руководство МАГАТЭ, сейчас готовится резолюция ООН по созданию зоны ядерной безопасности вокруг гражданских объектов. Этот вопрос уже решен. Она будет создана и вокруг Запорожской, Южноукраинской, Чернобыльской АЭС как потенциальных территорий угроз”, — отметил Роман Бессмертный.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты арестовали подростков, которые на улице пели Гимн Украины.

Читайте также: