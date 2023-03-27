В Украине могут усилить мобилизацию: Арахамия назвал условие

Мобилизацию в Украине могут усилить из-за возможного размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Украине могут провести дополнительную мобилизацию, если Россия разместит в Беларуси ядерное оружие.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире Sky News.

По его словам, в Украине пока не относятся серьезно к ядерным угрозам диктатора Путина, но никто не знает, что может произойти.

"Мы в этом году узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться в таком масштабе, но они сделали это", — сказал Арахамия.

Нардеп пояснил, что размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси может привести к увеличению угрозы для Украины с севера. В таком случае, в Украине могут объявить дополнительную мобилизацию.

"Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта (граница с Беларусью — Ред.). Это более тысячи километров", — отметил глава фракции "Слуга народа".

В то же время он уточнил, что местность у украинско-белорусской границы – это преимущественно болота, поэтому оккупантам будет тяжело оттуда напасть.

Напомним, 24 марта диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Читайте также: