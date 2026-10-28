В Украине могут вернуть светомаскировку через новые дроны РФ - "Флэш"

"Герань-5"

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Украине, вероятно, придется снова пересмотреть вопрос светомаскировки, если Россия начнет массово применять на ударных беспилотниках и ракетах модули оптической навигации «Сусанин».

Об этом заявил военный эксперт в области связи и радиотехнологий, советник президента Сергей “Флеш” Бескрестнов.

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"В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно", - отметил Бескрестнов.

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Он пояснил, что вопрос светомаскировки может стать актуальным в случае массового использования Россией модуля оптической навигации «Сусанин» на беспилотниках типа «Герань-5» и других БПЛА или ракетах.

«Если наш враг начнет массово применять модуль оптической навигации Сусанин на Герань-5 и других БПЛА, ракетах в ночное время, нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс», – заявил эксперт.

Что известно о системе «Сусанин»

Россия начала применять оптическую навигационную систему “Сусанин” на дальнобойных реактивных дронах “Герань-4” и “Герань-5”. Она позволяет беспилотникам ориентироваться по изображениям местности и продолжать полет даже при подавлении спутниковой навигации.

В память дрона загружают изображение маршрута, а при полете камера сравнивает их с реальной местностью и корректирует направление. По словам Сергея Бескрестнова, для базовой ориентировки могут использовать даже изображения Google Earth.

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В то же время, такая система не делает дроны неуязвимыми. Она наиболее эффективна против неподвижных заранее определенных целей, а облака, туман и дождь могут усложнять ее работу. Основным способом противодействия остаются физические перехваты дронами-перехватчиками или средствами ПВО.

Россия продолжает модернизировать ударные дроны

В начале октября ГУР сообщило о новой версии «Герань-4». Помимо оптической навигации беспилотник получил магнитометр для более точного автономного полета, российский двигатель вместо китайского и новую боевую часть для поражения мостов и опор линий электропередач.

В Институте изучения войны отмечали, что модернизированные Герани и Молнии Россия может применять не только против мостов, но и против локомотивов и других объектов логистики.

Параллельно РФ усиливает защиту беспилотников от украинского РЭБ. В частности, в «Шахедах» обнаруживались усовершенствованные спутниковые антенны, которые затрудняют подавление навигационных сигналов.

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