В Украине могут внести изменения в Конституцию в пункте движения в НАТО, чтобы восстановить безопасность — Стефанчук

В Украине могут внести изменения в Конституцию в пункте движения в НАТО, чтобы восстановить безопасность — Стефанчук

Сейчас украинская сторона стремится восстановить безопасность и получить гарантии безопасности.

Глава ВР Руслан Стефанчук отмечает, что сейчас ищутся все возможные пути восстановления безопасности в Украине и для этого даже готовы внести изменения в Конституцию.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

«Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции, поэтому будем смотреть, по какому пути будут идти переговорщики. Будем искать ту модель, которая не будет противоречить Конституции, или будет изменять Конституцию в этой части. Для нас важно то, чтобы в первую очередь, чтобы мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасного функционирования нашего государства. Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в этих переговорах», – отметил он.

По его мнению, в дальнейшем было бы идеально создать соглашение о добрососедстве, которое гарантировало бы Украине мир.

Кроме того, Стефанчук отметил, что над теми пунктами, которые фигурируют у переговорщиков, работают немало людей, и никакой сдачи интересов Украины не будет. Он заверил, что Верховная Рада обязательно будет ратифицировать соглашения, которые будут стоять на переговорах перед подписанием сторонами.

Отметим, что согласно статье 157 Конституции Украины она "не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".

Глава Верховной Рады рассказал о переговорах между Украиной и Россией и возможных соглашениях

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