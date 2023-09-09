В Украине могут ввести предоставление отпусков во время войны

В Украине предлагают всем демобилизованным воинам, которые вернутся к предыдущему месту работы, предоставлять 65 дней отпуска.

Об этом заявил первый заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, информирует Верховная Рада Украины на Facebook-странице.

Законопроект 8313 уже принят Верховной Радой в первом чтении.

"Мы предусматриваем предоставление всех демобилизованным ВСУ, которые вернутся к предыдущему месту работы 60 дней отдыха, то есть 2 месяца. И эти 2 месяца будут засчитаны им как страховой стаж. Это то, что делает государство для поддержки этих людей, которые сегодня защищают наше государство ", – сказал Цымбалюк.

Напомним, по закону на время военного положения отпуска для военнослужащих упраздняются. Но есть ряд исключений. Они описаны в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней", — говорится в законе.

В то же время, закон не определяет четкий перечень таких обстоятельств.

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