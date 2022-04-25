В Украине мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожила заблудившихся в степи оккупантов

В Украине 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожила российских оккупантов, пытавшихся пробраться на подконтрольную ВСУ территорию.
Военные преступники РФ заблудились в украинских степях.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
“Россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те опять не заблудились и уж точно достались места назначения”, — подчеркнули в пресс-службе Минобороны Украины.
Напомним, что оккупанты обесточили Кременскую подстанцию: без света вся Луганская область.
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