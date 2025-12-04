- Дата публикации
В Украине может произойти то, к чему нас незаметно ведет Кремль: что готовит Россия и почему это опаснее ракеты
Россия отказалась от прямого покорения Украины и переходит к гибридным атакам.
Война России и Украины уже давно не ограничивается исключительно боями на линии фронта.
Об этом рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук для 24 канала.
По его словам, около 80% действий врага совершается в тени, сосредотачиваясь на политической, информационной, дипломатической и психологической сферах.
Ткачук подчеркнул, что Россия осознала невозможность покорить Украину исключительно военной силой и потому перешла к комплексной гибридной стратегии, главной целью которой является внутренний раскол.
Кремль полностью осознает, что исторически государственность Украина теряла не из-за внешнего завоевания, а именно из-за внутренних расколов и распрей.
Именно поэтому Россия ведет войну на истощение, стремясь максимально расшатать украинское общество. Они не жалеют никаких средств, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и сделать общество более уязвимым к манипуляциям.
В частности, Россия инвестирует огромные средства в расшатывание наиболее болезненных для украинцев тем через сети ботоферм и информационно-психологические операции (ИПСО), используя такие сферы, как:
ТЦК
Коррупция
Энергетика
Андрей Ткачук напомнил, что Россия делала ставку на внутренний раскол еще до полномасштабного вторжения.
Целью Кремля было создать потенциальный плацдарм и возможность построить новую пророссийскую иерархию власти, воспользовавшись внутренней дестабилизацией.
Напомним, Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.
Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что этого можно достичь благодаря технологической войне, роботизированным системам и дистанционному управлению дронами, что минимизирует присутствие людей на фронте.