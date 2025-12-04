В Украине может произойти то, к чему нас незаметно ведет Кремль: что готовит Россия и почему это опаснее ракеты

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Война России и Украины уже давно не ограничивается исключительно боями на линии фронта.

Об этом рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук для 24 канала.

По его словам, около 80% действий врага совершается в тени, сосредотачиваясь на политической, информационной, дипломатической и психологической сферах.

Реклама

Ткачук подчеркнул, что Россия осознала невозможность покорить Украину исключительно военной силой и потому перешла к комплексной гибридной стратегии, главной целью которой является внутренний раскол.

Кремль полностью осознает, что исторически государственность Украина теряла не из-за внешнего завоевания, а именно из-за внутренних расколов и распрей.

Именно поэтому Россия ведет войну на истощение, стремясь максимально расшатать украинское общество. Они не жалеют никаких средств, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и сделать общество более уязвимым к манипуляциям.

В частности, Россия инвестирует огромные средства в расшатывание наиболее болезненных для украинцев тем через сети ботоферм и информационно-психологические операции (ИПСО), используя такие сферы, как:

Реклама

ТЦК

Коррупция

Энергетика

Андрей Ткачук напомнил, что Россия делала ставку на внутренний раскол еще до полномасштабного вторжения.

Целью Кремля было создать потенциальный плацдарм и возможность построить новую пророссийскую иерархию власти, воспользовавшись внутренней дестабилизацией.

Напомним, Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.

Волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что этого можно достичь благодаря технологической войне, роботизированным системам и дистанционному управлению дронами, что минимизирует присутствие людей на фронте.