В Украине можно оформить выплаты от международных организаций через "єДопомога": как это сделать

В Украине можно оформить выплаты от международных организаций через "єДопомога": как это сделать

С 31 мая на социальной платформе "єДопомога" можно подать заявку на денежную помощь от международных организаций.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Как отмечается, с сегодняшнего дня люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут сформировать на платформе заявку на получение денежной помощи от международных организаций. Это также касается людей, которые находятся на деоккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия.

"На социальной платформе "єДопомога" реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций", — отмечают в пресс-службе министерства.

Чтобы получить помощь, в анкете необходимо указать персональные данные и вписать IBAN, международный номер банковского счета.

Напомним, что оккупанты за сутки разрушили 17 домов в пяти населенных пунктах Николаевской области.

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