В Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание - Госпогранслужба

Речь идет только о тех мужчинах, кто покинул Украину в нарушение закона, а не просто был за границей до войны и не вернулся.

Военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Военнообязанные мужчины продолжают предпринимать попытки незаконно пересечь границу, хотя в последнее время таких попыток стало заметно меньше, чем в начале войны. Покинуть страну пытаются как вне пунктов пропуска, так и через официальные пункты, но в нарушение процедур: например, по поддельным документам, или просто укрываясь в технических полостях транспортных средств", - отметил он.

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Большинство таких беглецов, по словам спикера ГПСУ, пограничникам удается перехватить. А тем, кто смог уехать, грозит ответственность по возвращении домой.

"Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в будущем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины", - заявил Демченко.

Какое именно наказание грозит таким беглецам, спикер Госпогранслужбы не уточнил.

Напомним, в Полтаве из ста людей, мобилизованных год назад, в строю остались 10-20 человек, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя.

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