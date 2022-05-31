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В Украине мужчина за 9 тысяч долларов переправлял граждан призывного возраста в Молдову

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В Украине мужчина за 9 тысяч долларов переправлял граждан призывного возраста в Молдову

Фото: Госпогранслужба Украины

В Украине мужчина организовал схему незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста. Пограничники его задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как стало известно, незаконную схему пересечения границы организовал житель Киевщины. Он "гарантировал" мужчинам призывного возраста беспрепятственное попадание в Молдову. Стоило желающим это 9 тысяч долларов.

“Оперативники Одесского пограничного отряда совместно со следователями Национальной полиции поймали злоумышленника при получении части неправомерной выгоды на сумму 4500 долларов США. Переправителю объявлено подозрение за незаконную переправку лиц через границу”, — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, что в Украине можно оформить выплаты от международных организаций через "єДопомога".

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