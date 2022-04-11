В Украине на 11 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров: список

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны врага.
Сегодня, 11 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров из Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Планы работы гуманитарных коридоров 11 апреля 2022 года
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
- Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте, а также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
- Из города Северодонецк в Бахмут
Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Из города Лисичанск в город Бахмут
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в Бахмут
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Из города Рубежное в Бахмут
- Из поселка Горное в город Бахмут
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", — отметила Верещук.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Скорее всего, оккупанті будут пытаться возобновить наступление.
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