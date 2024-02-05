В Украине на 15 лет бросили за решетку двух агентов ГРУ, которые "сливали" позиции ВСУ на Харьковщине

В зоне особого внимания российских агентов были подразделения украинских защитников, участвовавших в битве за Харьков.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили двух российских агентов, которые "сливали" позиции защитников Харькова и области. Государственными изменниками оказались жительница Чугуевского района и ее односельчанин.

Об этом сообщили в СБУ.

Благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили еще два агента военной разведки России, действовавшие на Харьковщине.

После начала полномасштабной войны в Украине приспешники врага передавали ему геолокации украинских войск на территории Харьковской области. В зоне особого внимания российских агентов были подразделения украинских защитников, участвовавших в битве за Харьков.

Контрразведчики СБУ задержали обоих злоумышленников в августе 2022 года в результате спецоперации во фронтовом регионе.

Что известно об осужденных и их действиях

Среди осужденных – жительница Чугуевского района. Она дистанционно передавала разведывательные данные российским оккупантам через своего мужа. Этим мужем оказался экс-чиновник расформированной милиции, который в 2014 году выехал на временно захваченную территорию на востоке Украины. Там экс-работник милиции вступил в ряды террористических группировок "ЛНР". Впоследствии злоумышленник стал "связным" Главного управления Генштаба ВС России.

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В то же время, жена "связного" оставалась на Харьковщине. Там она привлекла к разведывательно-подрывной деятельности своего односельчанина – работника энергогенерирующей компании. Под видом проверки электроснабжения он получал доступ к "нужным" объектам для сбора разведданных о местах базирования сил обороны.

Российский агент/Фото: телеграм-канал СБУ

Полученную информацию злоумышленник передавал своей сообщнице, а она посылала данные российскому ГРУ. Для коммуникации использовались анонимные чаты в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил им наказание в виде 15 лет тюрьмы.

К слову, СБУ также разоблачила агентурную сеть ФСБ России. Среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области.

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