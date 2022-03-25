В Украине на 25 марта согласовано два гумкоридора: откуда и куда можно выехать

В Украине на 25 марта согласовано два гумкоридора: откуда и куда можно выехать

Централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев намечена из Бердянска.

В Украине 25 марта согласовано только два гуманитарных коридора.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, из города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте

Централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев намечена из Бердянска. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

48 автобусов сейчас на въезде в город Бердянск. Ведем переговоры, чтобы оккупационные войска им наконец-то разрешили проехать, сообщила Верещук. После прохождения блокпоста автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

На въезде в город Бердянск также заблокирован бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках на проспекте Восточный, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

Из города Мелитополь в Запорожье

Место собрания – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и с гуманитарным грузом с утра въехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сборов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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