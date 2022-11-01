В Украине на армию и безопасность украинцев выделили 1 трлн гривен

В следующем году на армию и безопасность Украины будет выделено более 1 трлн гривен. Другие ключевые расходы – пенсии, медицина и образование.
В 2023 году на армию и безопасность в Украине выделено более 1 трлн гривен.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, более 1 трлн гривен направлено на армию и безопасность страны. Другие ключевые расходы – это пенсии, медицина и образование.
“Уже сейчас работаем над тремя направлениями для финансирования дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов. Ведем переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о программе макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. Аналогичные суммы планируем привлечь от программ по США и МВФ”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, что в начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов.
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