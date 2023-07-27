В Украине на допрос вызвали журналиста-расследователя Георгия Шабаева: что ему инкриминируют

На допрос в полицию вызывают журналиста-расследователя Радио Свобода Георгия Шабаева. Речь идет о вмешательстве в работу судебных органов, начатой прокуратурой.

Об этом пишет автор и ведущая проекта "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецка.

Как стало известно, расследователь обнаружил у украинского судьи российское гражданство. Установил, что она летала в Москву после начала войны в 2014 году, используя для въезда в Россию свой паспорт гражданки РФ. Ездила в аннексированный Крым, где за 5 лет суммарно провела больше полугода.

«Оказалось, что судья Донецкого окружного админсуда Людмила Арестова написала заявление на журналиста в прокуратуру, где быстро зарегистрировали уголовное производство по статье «вмешательство в работу судебных органов». И теперь Георгий должен ходить на допросы, потому что следствие всерьез увидело возможные преступные мотивы в действиях журналистов. Потому что если бы не увидели, дело бы не открыли – так обычно это работает. Для совершения преступления должны быть преступные мотивы и не по каждому заявлению регистрируется уголовное производство, простые украинцы без судейского мандата об этом очень хорошо знают”, — рассказала Наталья Седлецка.

По ее словам, такие действия в отношении украинских журналистов ставят под риск дальнейшие расследования деятельности украинских судей.

Напомним, что Россия объявила в розыск судью МКС, выдавшей ордер на арест Путина.

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