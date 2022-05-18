В Украине на временно оккупированных территориях устраивают "фильтрационные лагеря" — Зеленский

На временно оккупированных территориях оккупанты устраивают так называемые "фильтрационные лагеря". Через них проходят сотни тысяч человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Оккупанты уничтожают наши города, наши села. Они заставили более 12 млн украинцев и украинок покинуть свои дома. Они снова, как и 78 лет назад, принудительно депортируют сотни тысяч наших людей на чужбину, в отдаленные районы”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно он добавил, что Украина – возвращается, правда возвращается и народ возвращается. И что полномасштабное вторжение России "поднимает из пепла пережитое в те времена".

Напомним, что украинские военные сбили российский самолет.

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