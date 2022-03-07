В Украине на время войны откладывают обязательные кассовые аппараты и отменяют некоторые налоги для ФЛП

В Украине на время войны откладывают обязательные кассовые аппараты и отменяют некоторые налоги для ФЛП

В Украине уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

В Украине правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта.

В частности, правительство приняло решение отсрочить уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить. Также для ФЛП откладывается обязательное внедрение РРО (кассовых аппаратов).

Кроме того, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

"Все эти решения и ряд других дополнительных решений, необходимых для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты, или будут приняты органами власти в ближайшее время", — анонсировал Шмыгаль.

Следует отметить, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что ФЛП первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения освободят от уплаты ЕСВ; предприятия и физических лиц-предпринимателей третьей группы освободят от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальной обороны).

Напомним, Кабинет Министров одобрил, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за куб. м. Также принято решение контролировать местными властями цены на товары первой необходимости.

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