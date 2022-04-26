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В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд (фото)

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В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд (фото)

Министерство здравоохранения Украины

Поезд состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.

В Украине в первый рейс отправился эвакуационный медицинский поезд.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Поезд-минигоспиталь состоит из нескольких вагонов, в том числе и вагона интенсивной терапии.

"Такой транспорт позволяет эвакуировать из "горячих" областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения", — пишет Минздрав.

На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей.

В министерстве также сообщили, что медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" ищет украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда. Потребности в медсестрах/медбратах интенсивной терапии легко приспосабливаются к работе в новых условиях и готовы работать в разных регионах. Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи при травмах, уходе за пациентами после ортопедических операций и/или практические знания в области интенсивной терапии.

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Напомним, для эвакуации жителей Донбасса "Укрзализныця" назначила на сегодняшний день поезд из Покровска.

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