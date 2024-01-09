В Украине начали производить автоматизированную систему, которая сможет уничтожать оккупантов дистанционно (фото)

Ранее автоматизированная система была стартапом, однако сейчас она вышла уже в установившийся проект, который контрактует наше государство.

В Украине начали производить пуленепробиваемую автоматизированную систему под пулеметы "ШаБля". Она помогает военным дистанционно уничтожать русских оккупантов.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отмечается, ранее автоматизированная система была стартапом, однако сейчас она вышла уже в установившийся проект, который контрактует наше государство. Благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье наших военных.

"ШаБля" — это инновация и пример оружия современной войны... Наша задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь, и этих инноваций стало больше", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что снижение объемов военной помощи Украине в последнее время было вызвано несколькими причинами. Среди них – низкие запасы в странах Запада, а также неготовность быстро нарастить производство.

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