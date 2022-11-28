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В Украине начали серийно производить 152-миллиметровые снаряды: на них уже пишут послания оккупантам (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Украине начали серийно производить 152-миллиметровые снаряды: на них уже пишут послания оккупантам (фото)

Фото: соцмережі

В Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов к калибрам 152 миллиметра. На них уже пишут сообщения, которые "упадут" на российских оккупантов.

"Укроборонпром" приступил к серийному производству украинских боеприпасов — в частности, снарядов в 152 миллиметра.

Об этом на своей странице в соцсети написала парамедик Юлия Паевская.

“У нас здесь победа: первый серийный боеприпас отечественного производства, с чем я всех сердечно поздравляю. Благодарю за честь воспользоваться услугами производства и доставки от Государственного Концерна "Укроборонпром", — написала Юлия Паевская.

Свои "приветы" оккупантам уже успели передать мэр Днепра Борис Филатов и лидер группы Kozak System Иван Леньо.

"Смерть оккупантам и Слава Украине", — подчеркнул Иван Леньо.

В свою очередь Борис Филатов тоже передал "приветствие" русским захватчикам, и намекнул, что мы их видим и без света.

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Напомним, что россияне перекидывают по железной дороге в Беларусь эшелоны ЗРК "Тор-М2". Эшелон отправился из Краснодарского края по железной дороге 25 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
8080
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