В Украине начали выдавать повестки нового образца: как они выглядят и чем отличаются от предыдущих

В Украине начали выдавать повестки нового образца, которые от предыдущих отличаются несколькими пунктами.

Об этом сообщил начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев в сюжете "Тернополь 1".

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Он рассказал, что теперь вместо военных комиссариатов – территориальные центры. Второе отличие - увеличилось количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному нужно еще добавить идентификационный номер.

Также в повестке нового образца есть пункт, где говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр", – объяснил Гусев. Впрочем, повестки с просьбой явиться в военные центры остались без изменений.

Напомним, главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко ответил, является ли законным вручение повестки на улице и на блокпостах во время войны.

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