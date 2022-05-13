В Украине начался первый судебный процесс по военным преступлениям оккупантов

В Украине начался первый судебный процесс по военным преступлениям оккупантов

13 мая Соломенский райсуд в Киеве начал слушания по делу российского военного Вадима Шишимарина.

В Киеве начался первый судебный процесс по военным преступлениям оккупантов. Россиянина Вадима Шишимарина обвиняют в убийстве гражданского в Сумской области.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Дело будет слушать коллегия Соломенского райсуда Киева. 13 мая она назначила производство к рассмотрению. Следующее заседание состоится 18 мая.

Также читайте В Минобороны рассказали о лицемерии международного права, которое может помешать наказать российских убийц и насильников

Россиянину назначили безплатного адвоката и переводчика. Ему инкриминируют две статьи: убийство и нарушение законов и обычаев войны.

Пока ни подсудимый, ни защитник не озвучивали свою позицию.

В то же время прокурор Ярослав Ущаповский сообщил, что в ходе следствия Шишимарин признал свою вину, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Прокурор утверждает, что вину российского армейца доказывают не только его слова, но и экспертизы и свидетельские показания. Среди прочего, следствие изъяло оружие, из которого стрелял Шишимарин, а также оружие других людей, находившихся с ним в машине.

В Киеве начинается суд над русским войском Вадимом Шишимариным.

Командир отделения танковой дивизии обвиняется в убийстве гражданского жителя Сумщины. pic.twitter.com/8kgMYoOOvC — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022

Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. По данным следствия, 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет настаивать на международном трибунале над российскими военными преступниками, однако есть украинцы, которые будут искать оккупантов самостоятельно. Трибунал над российскими оккупантами может длиться долго и терпения у людей не хватит.

Читайте также: