В Украине национализируют 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ и Беларуси

Сейчас производится оценка стоимости железнодорожного подвижного состава.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси. Бюро экономической безопасности инициировало национализацию железнодорожных вагонов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
"Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в зоне таможенного контроля одного из городов обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.
В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.
Напомним, на границе с Беларусью национализировали семь грузовиков на нужды ВСУ.
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