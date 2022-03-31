В Украине национализируют 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ и Беларуси

В Украине национализируют 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ и Беларуси

Сейчас производится оценка стоимости железнодорожного подвижного состава.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, являющихся собственностью предприятий РФ и Беларуси. Бюро экономической безопасности инициировало национализацию железнодорожных вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в зоне таможенного контроля одного из городов обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.

Напомним, на границе с Беларусью национализировали семь грузовиков на нужды ВСУ.

Читайте также: