В Украине наказали подругу генерала ГРУ, причастного к сбитию MH-17: она передавала данные об ВСУ

В Украине к 12 годам лишения свободы приговорили подругу генерала российского ГРУ Сергея Дубинского. Изменница с начала войны поддерживала Россию и передавала данные о размещении ВСУ во фронтовых городах Донбасса.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, жительница Благодатного Донецкой области была лично знакома с Дубинским, который причастен к сбитию самолета рейса MH-17. Она добровольно захотела помогать военному преступнику.

СБУ задержала предательницу Донецкой области. / Фото: СБУ

Предательница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районах Угледара, Павловки и Великой Новоселки. Также она передавала данные противнику о фортификационных сооружениях на восточном фронте.

Еще одной ее задачей был сбор и передача врагу персональных данных участников сопротивления на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Предательница передавала оккупантам данные об ВСУ. / Фото: СБУ

Впоследствии коллаборантка выехала в Кременчуг Полтавской области, где скрывалась от правосудия. Однако в июне 2022 года жительницу Донетчины задержала СБУ.

Суд признал ее виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Коллаборантку приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Окружной суд Гааги заочно признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17 троих обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Ранее в Украине разоблачили "расконсервированного" агента Главного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ), который собирал данные о местах дислокации воинов ВСУ и передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по Винницкой области.

Также в Киеве задержали администратора Telegram-канала пропагандистки Монтян.

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