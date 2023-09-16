В Украине нашли тело добровольца из Британии, пропавшего месяц назад, – СМИ (подробности)

Ранее полицейские провели обыск в его квартире и обнаружили, что она пустая, а дверь закрыта на тройной замок.

В Украине нашли тело добровольца из Великобритании, пропавшего месяц назад, – 36-летнего Дэниела Берка.



Об этом пишет The Guardian.

По данным СМИ, украинские власти проинформировали офицеров, которые занимались розыском Дэниела Берка, что нашли тело.

Полиция Великого Манчестера работает с семьей Берка и украинскими властями, чтобы помочь идентифицировать тело и вернуть его в Великобританию.

На прошлой неделе мать добровольца Даян рассказала журналистам, что полицейские обыскали его квартиру в Запорожье и обнаружили, что она пустая, без каких-либо признаков взлома, а дверь закрыта на тройной замок.

Также украинская сторона использовала системы видеонаблюдения, чтобы попытаться отследить передвижение бойца 11 августа – именно тогда его видели в последний раз.

Напомним, в Донецкой области под обстрел оккупантов попали иностранные волонтеры, двое из них погибли, еще двое — получили ранения.

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