В Украине назвали количество пропавших без вести из-за войны: оно беспрецедентно в истории

В Украине назвали количество пропавших без вести из-за войны: оно беспрецедентно в истории

Количество пропавших без вести в Украине из-за войны беспрецедентно в современной мировой истории. За два месяца правоохранителям поступило более семи тысяч заявлений.

Около половины из них разыскали, сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Также статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, 1282 было впоследствии опознано. Также в рамках уголовных производств назначено 927 экспертиз ДНК.

МВД обратилось за помощью к странам-партнерам и международным организациям по поставке реагентов, привлечению дополнительных экспертных групп и созданию современного единого реестра пропавших без вести.

Напомним, оккупанты убили 900 человек в Киевской области. Президент Владимир Зеленский заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Екатерина Осадча и Юрий Горбунов рассказали о волонтерстве и ресурсе "Поиск пропавших"

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