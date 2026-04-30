ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1756
Время на прочтение
2 мин

В Украине назвали сценарий, после которого Путин может применить ядерное оружие

Усиление потерь в российской армии может привести к деморализации оккупантов. В то же время, в таком сценарии нельзя игнорировать риск применения Россией тактического ядерного оружия.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Комментарии
Павел Елизаров

Павел Елизаров

Основатель подразделения Lasar's Group и заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров предположил, по какому сценарию Россия может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

Об этом Елизаров рассказал в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что если украинским силам удастся повысить эффективность и увеличить потери противника — как в технике, так и в живой силе, — это может повлечь за собой внутреннюю деморализацию российских войск. В таких условиях, по его мнению, Украина может получить возможность для контрнаступления.

«Да. Мы можем провести контрнаступление и закрепиться на выгодных позициях. Но есть еще один фактор – риск применения тактического ядерного оружия. И это уже вопрос к международным партнерам. Они должны ясно заранее определить свою реакцию. Если решения начнут принимать уже после, будет поздно», — считает Елизаров.

Мир на пороге ядерной войны?: последние новости

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений. Так страны планируют укрепить безопасность Европы. Франция — единственная страна в ЕС, имеющая ядерное оружие, поэтому Макрон хочет привлечь союзников к совместным тренировкам и обмену опытом. Это часть его плана по обновлению системы европейского сдерживания.

Эксаналитик ЦРУ заявил, что Трамп потребовал доступа к ядерному оружию во время кризиса с Ираном. Военные, по его словам, ответили отказом.

Эксперт считает, что это могло вызвать громкий скандал среди политиков и военных США. Однако его слова пока никто не подтвердил и не возразил. Пока неизвестно, зачем Трампу понадобились ядерные коды и как он планировал их использовать. Это произошло после того, как советники не впустили его в секретную Ситуационную комнату.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie