В Украине не будет выходных на второй день Пасхи, а также 2 и 9 мая

В Украине не будет выходных на второй день Пасхи, а также 2 и 9 мая

Выходным днем должен был быть понедельник 25 апреля.

В этом году у украинцев нет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения. 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по труду.

"Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в частности, 1 мая — День труда, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне)", — говорят в ведомстве.

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Согласно Кодексу законов о труде, при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье. В случае когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Весной 2022 года выходными днями должны были быть понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Однако действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается в условиях военного положения. Поэтому этой весной у украинцев нет дополнительных выходных.

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