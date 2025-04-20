В Украине не было воздушных тревог: Зеленский предлагает продолжить такой формат перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В воскресенье, 20 апреля, во время объявленного президентом России Владимиром Путиным "Пасхального перемирия" в Украине не было воздушных тревог.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить на 30 суток хотя бы такой формат тишины.

«Это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок, по меньшей мере, 30 суток с возможностью продления», — заявил он.

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При этом украинский лидер добавил, что отказ России будет доказательством, что «она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну».

Также Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского по состоянию на 20:00 воскресенья, 20 апреля, сообщил, что по всем основным направлениям фронта Россия не сдержала своего обещания тишины.

«На этот час с начала суток российская армия более 2 тысяч раз нарушала путинское прекращение огня. Было уже 67 российских штурмов против наших позиций по разным направлениям, и больше всего — на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 – тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV», – перечислил он.

Украинский президент отметил, что России не хватило дня, чтобы ответить на украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи, и на 30 суток.

Напомним, во время так называемого «Пасхального перемирия» на Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду и понесли потери.