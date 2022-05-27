В Украине не планируется увеличение налогов, но возможен возврат ставок НДС и ввозных пошлин – Минфин

Пока в Украине не планируется увеличение налогов, но рассматривается возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.
Если война в Украине продлится еще три-четыре месяца, то это негативно отразится на экономике.
Об этом в эфире телемарафона сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.
"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жесткие условия их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", — сказал Марченко.
По его словам, на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.
В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться в систему налогообложения, которая действовала до 24 февраля.
"Это решение вынуждено", — добавил он.
Марченко подчеркнул, что других вариантов финансирования армии, кроме уплаты налогов, у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.
По данным Минфина, в марте 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 92,9%. В апреле 2022 года поступления составили 76,2 млрд грн или 79,5% от довоенного плана. Не исключено, что в мае поступлений в госбюджет будет еще меньше.
Напомним, Верховная Рада 15 марта одобрила налоговые стимулы для бизнеса на время войны. Так, лимит доходов для использования единого налога был повышен с 10 млн грн до 10 млрд грн. Это значительно расширило круг предприятий, которые смогут уменьшить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%. Также в Украине упразднили акциз и снизили НДС (до 7%) на топливо.
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