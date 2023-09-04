В Украине некоторые категории мужчин могут получить повестку повторно: кто входит в список

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация были продлены до 15 ноября. Часть военнообязанных могут повторно получить повестки.

Об этом пишет "24 Канал".

Как отмечается, после полномасштабного вторжения военнообязанные либо добровольно пришли в ТЦК, либо получили повестку. Они прошли ВЛК и заключили: пригодны или нет к военной службе. Граждане, которые права на отсрочку не имеют, могут получить на улице повестку повторно.

Уточнять учетные данные в ТЦК необходимо в течение семи дней после любых изменений. Однако не реже, чем раз в пять лет.

Само же решение ВЛК действительно в течение года. Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок – для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют соответствующие основания для учреждения.

Повестки могут вручать повторно:

если ВЛК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации

В то же время повестки будут издаваться двум категориям мужчин:

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", – отметила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

Напомним, что Министерством обороны Украины утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе.