В Украине некоторым гражданам могут не начислять коммуналку: что для этого нужно

Украинцам обещают не начислять плату за коммуналку, если они отсутствовали больше 30 дней. Свое отсутствие абонент должен подтвердить соответствующим документом.
Чтобы не платить коммунальные услуги в свое отсутствие, это нужно подтвердить. Потребитель должен предоставить соответствующий документ.
Об этом сообщила заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская в комментарии Фактам ICTV.
"Сегодня все потребители, если они отсутствовали более 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счетчиками, нужно эти показатели подавать, а именно — повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуг на тепло", — пояснила она.
Так, если человек больше 30 дней отсутствовал в помещении, следует обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить хотя бы один из следующих документов:
- справку о прохождении лечения;
- справку внутри перемещенного лица;
- справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.
Эта справка и будет основанием для того, чтобы поставщик услуг произвел перерасчет.
Напомним, украинцев призывают платить за потребленную электроэнергию.
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