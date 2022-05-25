В Украине некоторым гражданам могут не начислять коммуналку: что для этого нужно

В Украине некоторым гражданам могут не начислять коммуналку: что для этого нужно

Украинцам обещают не начислять плату за коммуналку, если они отсутствовали больше 30 дней. Свое отсутствие абонент должен подтвердить соответствующим документом.

Чтобы не платить коммунальные услуги в свое отсутствие, это нужно подтвердить. Потребитель должен предоставить соответствующий документ.

Об этом сообщила заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская в комментарии Фактам ICTV.

"Сегодня все потребители, если они отсутствовали более 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счетчиками, нужно эти показатели подавать, а именно — повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуг на тепло", — пояснила она.

Так, если человек больше 30 дней отсутствовал в помещении, следует обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить хотя бы один из следующих документов:

справку о прохождении лечения;

справку внутри перемещенного лица;

справку, свидетельствующую о службе в ВСУ.

Эта справка и будет основанием для того, чтобы поставщик услуг произвел перерасчет.

Напомним, украинцев призывают платить за потребленную электроэнергию.

Читайте также: