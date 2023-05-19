В Украине невозможно жениться или устроиться на работу без военного билета: адвокат объяснил, законно ли это

Жениться или устроиться на работу в условиях военного времени стало труднее.

В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому у военнообязанных проверяют наличие военного билета, без которого даже жениться невозможно.

Законно ли требовать повсюду военный билет, объяснил адвокат Роман Симутин.

"У меня спрашивают: "Правда ли, что я не могу вступить в вуз, трудоустроиться на работу, зарегистрировать брак без разрешения ТЦК?". Отнюдь. Но медиа и соцсети настолько перенасыщены этими инфовбросами, что я уже сам начинаю в это верить", – отмечает Роман Симутин.

Он объясняет, что при поступлении в вуз, трудоустройстве на работу или регистрации брака у украинцев действительно могут запросить информацию о военном учете. Однако ваше право – предоставлять их или нет.

"Да помните: у вас не могут требовать того, что не предусмотрено законом. Выводы: устроиться на работу в госучреждение без военного билета вы точно не сможете, хоть это и дискриминация. Но зарегистрировать брак, провести перерегистрацию места жительства, вступить в вуз сможете, потому что такие требования незаконны", — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что в случае отказа украинцы могут подать жалобу.

Напомним, что в Черкассах служащие придумали схему для уклоняющихся от призыва.

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