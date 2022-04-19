В Украине обезвредили почти 70 тысяч вражеских боеприпасов с начала полномасштабной войны

В Украине обезвредили почти 70 тысяч вражеских боеприпасов с начала полномасштабной войны

В Украине спасатели обезвредили более 68 тысяч российских боеприпасов и 1938 авиабомб с начала полномасштабной войны.

Об этом на брифинге 19 апреля сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Больше всего взрывоопасных предметов было найдено на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Черниговщине. Площадь загрязнения взрывчаткой в Украине чрезвычайники оценивают более чем в 300 тысяч квадратных метров. И это только на подконтрольных территориях. Оценить масштабы заминирования на оккупированных территориях пока ГСЧС не может.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что возвращаться в столицу сейчас крайне опасно. В области идет разминирование. Уже есть трагические случаи.

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