В Украине обнародовали 8 правил для людей в оккупации, которые помогут выиграть войну быстрее

Каждый день ВСУ освобождают все больше украинских территорий. Однако каждый украинец должен вносить свой вклад в победу над агрессором.

Поэтому в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовали 8 простых правил для жителей временно оккупированных территорий, которые помогут быстрее освободить Украину от российских оккупантов.

Правило №1: Соблюдаем правила безопасности. Храним жизнь и здоровье. Лишний раз не рискуем.

Правило №2: Всячески избегаем контактов с оккупантами. Не помогаем им.

Правило №3: Помогаем друг другу. Особенно пострадавшим от оккупантов. Держимся вместе.

Правило №4: Не работаем в интересах оккупантов. Особенно на строительстве оборонных объектов.

Правило №5: Не участвуем в общественных мероприятиях и акциях, организованных оккупантами. Никаких референдумов, голосований, опросов и т.д.

Правило №6: Избегаем контактов с журналистами, не даем интервью, не участвуем в пропагандистских акциях оккупантов.

Правило №7: Не поддаемся на провокации. Особо не даем провоцировать себя на насилие.

Правило №8: Фиксируем преступления оккупантов и их приспешников для последующей передачи правоохранительным органам Украины.

Напомним, ситуация на юге для оккупантов крайне тяжелая. Российские войска под давлением ВСУ бросают позиции и убегают на безопасную дистанцию.

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